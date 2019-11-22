Генсек НАТО: Евросоюз не способен защитить Европу

В интервью французской газете глава альянса заявил, что европейская система обороны не должна заменять НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерёг президента Франции Эмманюэля Макрона от развития европейской системы обороны в ущерб НАТО. По его словам, европейская система не должна заменять НАТО.

— Я поддерживаю систему европейской обороны, но она должна быть опорой НАТО, а не её заменой. Сегодня Евросоюз не способен защитить Европу, — цитирует Столтенберга французская газета Le Figaro.

Он также добавил, что в случае Brexit ситуация усугубится, так как при выходе Великобритании из ЕС 80% бюджета альянса будет обеспечиваться странами, не входящими в Евросоюз.

При этом он подчеркнул, что попытки отдалить Европу от США ослабят трансатлантические связи и вообще весь европейский континент. По мнению генсека НАТО, это не будет выгодно обеим сторонам.

Столтенберг приехал во Францию поговорить с президентом Макроном о его словах про "смерть мозга" у НАТО.

— Я хочу сказать ему (Макрону. — Прим. Лайфа), что не следует делать выбор между европейским единством и трансатлантической солидарностью, — подчеркнул Столтенберг.

При этом он напомнил, что Франция обладает боеспособной армией, силы которой можно объединить в случае необходимости. Она также занимает лидирующие позиции по обороне в Европе.

Ранее Столтенберг призвал сохранять единство позиций относительно России, то есть вести открытый диалог, но при этом применять сдерживание.