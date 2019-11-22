Француз подал милостыню и получил за это штраф в 100 евро

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Фото © Pixabay

Железнодорожная полиция Тулузы оштрафовала на 100 евро пассажира, который подал милостыню нуждающейся женщине, сообщает France 3 Occitanie.

Молодой человек по имени Жереми получил сдачу в автомате по продаже билетов и отдал её нищей матери с ребёнком, несмотря на предупреждение о том, что нельзя подавать попрошайкам. Сумма составила 70 сантимов.

Жереми намерен опротестовать это решение и заявляет, что отдал деньги добровольно и женщина ничего у него не просила.

Национальная компания французских железных дорог поддержала молодого человека и намерена аннулировать выписанный ему штраф.

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