Француз подал милостыню и получил за это штраф в 100 евро

Железнодорожная полиция Тулузы оштрафовала на 100 евро пассажира, который подал милостыню нуждающейся женщине, сообщает France 3 Occitanie.

Молодой человек по имени Жереми получил сдачу в автомате по продаже билетов и отдал её нищей матери с ребёнком, несмотря на предупреждение о том, что нельзя подавать попрошайкам. Сумма составила 70 сантимов.

Жереми намерен опротестовать это решение и заявляет, что отдал деньги добровольно и женщина ничего у него не просила.

Национальная компания французских железных дорог поддержала молодого человека и намерена аннулировать выписанный ему штраф.