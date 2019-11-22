В ВОЗ рассказали, сколько подростков ведут малоподвижный образ жизни

В мире 80% мальчиков и девочек до 17 лет ведут недостаточно подвижный образ жизни, сказано в исследовании, опубликованном в журнале Lancet Child & Adolescent Health.

При этом специалисты учитывали досуг, спорт, занятия физкультурой и другие факторы. Такая ситуация негативно сказывается на состоянии их здоровья. По словам экспертов, большинство подростков не соответствуют действующим нормам, поэтому необходимо срочное расширение применения программ для повышения их физической активности.

Первое место по количеству детей, ведущих подвижный образ жизни, занял Бангладеш (34%), а хуже всего дела обстоят в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности в Южной Корее, там более 90% мальчиков и девочек не выполняют рекомендации ВОЗ.

Россия в рейтинге физической активности подростков стоит на 89-м месте, в нашей стране только 15,5% детей имеют достаточную физнагрузку.