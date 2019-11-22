Стало известно, когда на Землю вернётся экипаж МКС

СМИ стала известна дата возвращения экипажа Международной космической станции на Землю. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник на космодроме Байконур.

— Посадка "Союза МС-13", намеченная на 6 февраля 2020 года, состоится в 12:17 мск, — сообщил собеседник агентства.

Из находящихся на борту станции вернутся российский космонавт Александр Скворцов, командир МКС — итальянский астронавт Лука Пармитано, а также американский астронавт Кристина Кук. Последняя к этому времени установит мировой рекорд по продолжительности пребывания женщины в космосе за один полёт.

До Кук этот рекорд принадлежал Пегги Уитсон, которая с 2016 по 2017 год провела на борту МКС 289 дней. На момент возвращения на Землю у Кристины Кук будет 330 дней пребывания в космосе.

Всего экипаж, находящийся на борту МКС, на настоящий момент состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Кристины Кук, Эндрю Моргана и Джессики Меир, а также итальянца Луки Пармитано.