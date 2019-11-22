СМИ: Кабмин не поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя до 21 года

Такое ограничение действует в США, Казахстане и Индонезии, а в Финляндии, Норвегии, Швеции, Японии, Исландии и Парагвае спиртное можно купить по достижении 20 лет.

В кабинете министров не поддержали инициативу о повышении возраста, с которого молодым людям будут продавать алкоголь. С поправками не согласились сразу Минфин, Минэкономразвития, Минюст и Минпромторг. По их мнению, такие новшества нарушают права совершеннолетних. Об этом сообщает газета "Известия".

Поддержали инициативу только Минздрав и Роспотребнадзор. Отмечается также, что в российском законодательстве уже существует несколько норм, предполагающих возрастной ценз выше 18 лет. Например, до 21 года нельзя работать водителем автобуса или покупать оружие.

В Минфине уверены, что к 18 годам человек уже психологически сформирован и готов брать на себя ответственность за поступки. Поэтому повышение возраста продажи алкоголя необоснованно нарушает права молодёжи от 18 до 21 года.

А вот внёсшие поправку депутаты так не считают: по их мнению, в 18 лет подросток ещё не может сам обдуманно принимать решения. Они также добавили, что алкоголь оказывает разрушительный и необратимый эффект на структурные элементы мозга, формирование которых заканчивается только к 21 году.

Ранее Минздрав выступал с подобной инициативой. Правда, в министерстве предлагали ввести ограничение только для крепкого алкоголя (свыше 16,5 градуса).