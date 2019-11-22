Помощник Путина рассказал, как ускорить экономический рост в России

Помощник президента РФ Андрей Белоусов назвал три рецепта экономического роста в России, сообщает газета "Известия".

Первая группа мер — это удешевление заимствований. Для этого Центробанку необходимо снизить ставку на 5%, что вполне достижимо при текущем уровне инфляции.

— У нас инфляция в начале следующего года выйдет на 3%, так что это вполне достижимый показатель с учётом рисков, ситуации, складывающейся в платёжном балансе, и т.д., — подчеркнул Белоусов.

Второй "рецепт" — это улучшение инвестклимата, оно может быть осуществлено, если силовые структуры снизят давление на бизнес и будет запущена "регуляторная гильотина".

Третья группа — это повышение доступности технологий для бизнеса и обеспечение предприятий кадрами. Для этого, по словам Белоусова, требуется повысить уровень профобразования и модернизировать всю эту сферу.

— С подготовкой инженеров несколько лет назад нам удалось если не решить проблему, то, по крайней мере, выйти на устойчивую траекторию. С рабочими профессиями работу мы только начинаем, — добавил помощник президента.

Ранее президент Владимир Путин заявил о самом низком уровне безработицы в современной России.