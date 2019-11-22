Трамп рассчитывает довести дело об импичменте до конгресса США

Только там, по словам заместителя пресс-секретаря офиса президента, он может надеяться на полное соблюдение конституции.

Действующий президент США Дональд Трамп рассчитывает, что процедура импичмента дойдёт до конгресса сената: там, как считает Трамп, всё будет решено по справедливости. Так сообщается в распространённом заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, сообщает Reuters.

Также отмечается, что, по мнению американского лидера, только в конгрессе он сможет добиться реального соблюдения конституции.

— Мы рассчитываем наконец услышать там свидетелей, которые на самом деле были очевидцами и, возможно, участвовали в этой коррупционной схеме, — заявил Гидли.

Среди свидетелей коррупционной схемы он назвал бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, его сына Хантера Байдена и так называемого осведомителя — того, кто обратил внимание на содержание июльского телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.