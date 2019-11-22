Вера Брежнева порадовала подписчиков романтическими фото в купальнике

Певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками архивными кадрами с отдыха в жарких странах. Певица позирует в обтягивающем фиолетовом купальнике на пляже на фоне заката.
Прошлогодние фото с моря помогают мне терпеливо проживать ноябрь в –6
Вера Брежнева
Фанаты тут же стали делать певице комплименты: хвалить её образ, естественность и природную красоту, а особенно — идеальную фигуру.
Вера, вы прекрасны! Наш преподаватель по скульптуре в академии говорил, что у вас идеальные пропорции!
bairov.sculptor
Зато в совершенно другом климате нет такой красавицы, как Вера Брежнева
basil_fomenko
Вера, вы шикарна, как всегда!!! В нашей семье есть фраза от моих детей, если я вдруг захочу съесть или уже ем что-то сладенькое и вредненькое, они мне говорят: "Вера Брежнева"
juliakram_photo
В комментариях под фотографией не нашлось места для критики. Певица также анонсировала выход новой песни и призвала фанатов её оценить.
Ранее свою растяжку на пляже продемонстрировала Светлана Лобода.
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