Вера Брежнева порадовала подписчиков романтическими фото в купальнике

Певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками архивными кадрами с отдыха в жарких странах. Певица позирует в обтягивающем фиолетовом купальнике на пляже на фоне заката.

Прошлогодние фото с моря помогают мне терпеливо проживать ноябрь в –6 Вера Брежнева

Фанаты тут же стали делать певице комплименты: хвалить её образ, естественность и природную красоту, а особенно — идеальную фигуру.

Вера, вы прекрасны! Наш преподаватель по скульптуре в академии говорил, что у вас идеальные пропорции! bairov.sculptor

Зато в совершенно другом климате нет такой красавицы, как Вера Брежнева basil_fomenko

Вера, вы шикарна, как всегда!!! В нашей семье есть фраза от моих детей, если я вдруг захочу съесть или уже ем что-то сладенькое и вредненькое, они мне говорят: "Вера Брежнева" juliakram_photo

В комментариях под фотографией не нашлось места для критики. Певица также анонсировала выход новой песни и призвала фанатов её оценить.

Ранее свою растяжку на пляже продемонстрировала Светлана Лобода.