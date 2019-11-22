Российские сухопутные войска получили новейшие "Искандеры" на перевооружение

Сухопутные войска российской армии завершили перевооружение новейшими комплексами "Искандер", сообщило Министерство обороны РФ.
Торжественная церемония вручения бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) состоится в пятницу, 22 ноября, на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
Военнослужащие получат несколько десятков пусковых установок, транспортно-заряжающих и командно-штабных машин. В завершение состоятся тактические учения с боевым запуском ракеты.
В октябре Минобороны опубликовало видео запуска крылатых ракет расчётами ОТРК "Искандер" в рамках учений "Гром-2019".
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