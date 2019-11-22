В Роспотребнадзоре предостерегли от неправильного использования антибиотиков

В случае если препараты будут приниматься бесконтрольно, может возникнуть заболевание, которое приведёт к смерти 30 миллионов человек.

Роспотребнадзор рассказал, как правильно принимать антибиотики, и предостерёг от их ненадлежащего использования, об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что в случае неправильного приёма в организме человека развивается антибиотикорезистентность, бактерии становятся невосприимчивы к препаратам, что грозит пандемией, поскольку границы государств не могут сдерживать распространение болезней.

Специалисты советуют принимать такие лекарства только по назначению врача и не делиться ими с родными и близкими. Роспотребнадзор напомнил о том, что антибиотики нельзя приобретать без предварительной консультации с медиками, хотя они продаются в открытом доступе, и призвал неукоснительно соблюдать инструкции по применению.

В сообщении также отмечается, что, если проблема нерационального использования антибиотиков не будет решена, в течение ближайших 10–15 лет предполагается появление инфекционного заболевания, которое может привести к смерти не менее 30 миллионов человек.

Ранее Лайф сообщал, что россияне стали реже покупать антибиотики.