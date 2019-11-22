В ЕАО из-за кишечной инфекции не пришло на уроки около 30 учащихся лицея

В лицее № 23 города Биробиджана Еврейской автономной области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, на занятия в общей сложности не пришли около 30 учеников, четверо госпитализированы, сообщила мэрия города на странице во "ВКонтакте".

В основном заболели учащиеся начальной школы. К двум детям на дом вызвали врачей, четверых доставили на машине скорой помощи в медицинское учреждение, ещё один ребёнок попал в инфекционное отделение, но родители отказались от госпитализации. Все пострадавшие жаловались на повышение температуры и боли в животе, сообщила заместитель мэра Наталья Петрушкова.

Остальные школьники, по её словам, не обращались за медицинской помощью, в настоящее время классные руководители проверяют причины массового прогула и его связь со вспышкой болезни.

Ситуация находится на контроле у администрации города, специалисты управления Роспотребнадзора по ЕАО проводят эпидемиологические исследования.