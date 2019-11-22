Учёные обнаружили раковые клетки, мешающие лечению

Кольцевая форма ДНК раковых опухолей позволяет им быстро эволюционировать и оказывать сопротивление принимаемой терапии. Лекарства просто не успевают за очень быстро продуцируемыми и меняющимися клетками, выяснили учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В опухолях человека встречается большое скопление кругообразных клеток ДНК, они очень сильно отличаются от обычных клеток — двойных скреплённых между собой колец.

Благодаря своей круглой форме раковые клетки становятся открытыми и могут быстро реагировать на лечение, пытающееся их убить. Воспроизводя при делении сразу несколько копий онкогенов, кольцевые клетки становятся устойчивыми как к медикаментозному лечению, так и к химиотерапии.

Отмечается, что клетки подобного вида наблюдаются в половине раковых опухолей.