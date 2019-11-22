В Екатеринбурге вооружённые грабители отобрали у мужчины 30 миллионов рублей

Пострадавший доставлен в больницу с ранением ягодиц и поясницы из травматического пистолета.

В Екатеринбурге вооружённые грабители напали на мужчину и отобрали у него сумку, в которой находилось 30 миллионов рублей, сообщает портал "Е1".

Инцидент произошёл возле международного терминала аэропорта Кольцово. Нападавшие скрылись на автомобиле, который потом был обнаружен сожжённым в лесу.

Пострадавший получил ранения из травматического оружия в ягодицы и поясницу и был госпитализирован.

В городе объявлен план "Перехват", в ближайшее время сотрудники МВД примут решение о возбуждении уголовного дела по статье 162 УК РФ "Разбой".