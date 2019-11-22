Чиновница, назвавшая соседей "мразями": Я вела себя как нормальный горожанин

Анну Лесонен возмутил беспорядок у мусорного контейнера, вокруг которого были раскиданы отходы. Грязь она убрала, обругав при этом соседей в соцсетях.

Начальник управления культуры Администрации Петрозаводска Анна Лесонен не спешит извиняться перед горожанами за резкие слова в социальных сетях. Для Пятого канала она прокомментировала свой скандальный пост в "Фейсбуке" про уборку мусора.

Чиновница разместила в своём аккаунте гневную запись, критикующую соседей, которые "мусор до помойки не донесли". По словам Лесонен, ей пришлось убирать разбросанный вокруг контейнера мусор за недобросовестными жителями, которых она при этом называет "мразями". Впрочем, резкие слова она считает вполне уместными.

Это мой любимый город. Считаю, что я вела себя как нормальный горожанин Анна Лесонен

Она уверена: сначала важно то, что она сделала для чистоты двора, а уже потом — кто она такая и какую должность занимает.

Рядом с домом грязно, моя первая реакция — взять и убрать Анна Лесонен

При этом она добавила, что такой поступок должен стать примером для других жителей города.

Несмотря на противоречивость поступка чиновницы, с поста её всё же уволят. Официально она находится в отпуске до 25 ноября, но по возвращении её попросят написать заявление об уходе.