Недовольный пациент медцентра в Хабаровске угрожал "всех перестрелять"

В Хабаровске полицейские задержали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в медицинском центре "Вивея", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Хабаровскому краю.

— Мужчина, недовольный оказанными ему в медучреждении услугами, сказал, что всех перестреляет, — сообщили в ведомстве.

Отмечено, что сотрудники центра вызвали полицию, которая его и задержала. Оружия у мужчины с собой не оказалось, но его всё же отвезли в районное отделение полиции.

Ранее в Ленинградской области мужчина устроил стрельбу прямо из окна жилого дома. Причиной его поступка стал семейный скандал. Лайф публиковал видео с места происшествия.