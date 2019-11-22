В Сургуте почти на 12 часов задержали вылет рейса в Таиланд

Вылет рейса из Сургута в Районг (Таиланд) авиакомпании Royal Flight задерживается на 12 часов из-за поломки самолёта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную воздушной гавани.

Отмечается, что сейчас пассажиры ожидают прибытия резервного борта. Любопытно, что при выполнении лайнером Boeing 757 обратного рейса (в Сургут) он совершал вынужденную посадку в Новосибирске.

Всем пассажирам предоставлено горячее питание. Точное число зарегистрированных не уточняется.