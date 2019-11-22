В Кузбассе мужчина расчленил женщину и пытался избавиться от останков по частям

В момент задержания мужчина находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.

В Кузбассе жители многоквартирного дома обнаружили в мусорном контейнере части тела женщины. Подозреваемого в убийстве и расчленении женщины задержали в тот же день, сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

Обнаружив конечности в баке, местные жители вызвали полицию. Пока участковый, прибывший на место, ждал следственную группу, он перехватил мужчину, нёсшего к контейнеру свёрток с ещё одной партией отчленённых фрагментов трупа.

Мужчину задержали, а в его квартире обнаружили тело 43-летней женщины, которое подозреваемый расчленил и от которого пытался по частям избавиться, надеясь, что соседи ничего не заметят.

Как установило следствие, в течение нескольких дней мужчина с женщиной распивали спиртное в квартире. Потом у них произошёл конфликт, задержанный ударил женщину по голове, отчего та скончалась.

В момент задержания он был в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Со следствием мужчина сотрудничать отказывается. Ему будет назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.

Сотрудники СКР продолжают расследование дела, пытаясь установить все обстоятельства произошедшего, а также в каких отношениях был задержанный с погибшей.