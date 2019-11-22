Американские СМИ: Россия и Китай смогут уничтожить базы США в случае войны

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Фото © Pixabay

Произойти это может из-за недостаточной противоракетной защиты или малого количества защищённых убежищ.

В случае войны Россия и Китай, воспользовавшись технологиями точных и разрушительных атак, смогут уничтожить американские базы. Об этом сообщает Foreign Policy.

Произойти это может из-за недостаточной противоракетной защиты или малого количества защищённых убежищ. Кроме того, зачастую авиация и военные корабли стоят рядом друг с другом на открытом воздухе.

Издание предлагает силам США во избежание данной ситуации размещать пусковые установки и боевые дроны в союзных странах рядом с границами РФ и Китая.

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