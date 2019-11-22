Авария на теплосетях в Курске оставила без отопления 16 тысяч человек

На теплосетях в Курске произошла авария, из-за которой без отопления и горячей воды остались 16 тысяч жителей, детские сады, учебные заведения и поликлиника. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

— В зону отключения частично попадает девять улиц... Всего — 72 многоквартирных жилых дома с населением 15 738 человек, из них 3934 ребёнка, — отмечает пресс-служба ведомства.

Отключение отопления и горячей воды коснулось и ряда социально значимых объектов. Без тепла остались две школы, колледж, Юго-Западный государственный университет, два детских сада, три поликлиники. Сообщается, что подача холодной воды — в норме.

Сейчас в Курске порядка семи градусов мороза, осадков не ожидается.