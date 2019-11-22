Москвичи смогут написать Деду Морозу в 17 парках

Обещают, что уже к 13 декабря все письма будут доставлены в вотчину главного волшебника страны — в Великий Устюг.

Письмо Деду Морозу можно будет отправить в 17 парках Москвы. С 25 ноября по 8 декабря там будут стоять специальные ящики для праздничных посланий. С полным списком парков, откуда можно отправить письмо волшебнику, можно ознакомиться на сайте мэра Москвы.

Почтовые ящики разместят там, где чаще всего ходят люди: на центральных аллеях и возле входа в парки. Узнать ящики можно будет по декору, напоминающему гжель, и по соответствующей надписи "Почта Деда Мороза". Все изъятые письма отвезут в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

— Для того чтобы волшебник узнал о ваших пожеланиях, нужно написать на бумаге о своих мечтах и планах, положить письмо в конверт, а на конверте указать своё имя, обратный адрес с почтовым индексом и получателя, кому предназначается послание (Дедушке Морозу), — сообщает пресс-служба Мосгорпарка.

Сотрудники парков будут ежедневно проверять заполненность ящиков. Обещают, что уже 13 декабря все послания будут доставлены главному волшебнику страны, так что он точно успеет прочитать все желания до новогодней ночи.