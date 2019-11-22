В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, угрожавшие должнику расправой

При обыске у подозреваемых изъяли телефоны, банковские карты и электронные базы данных клиентов микрофинансовых организаций.

В Подмосковье задержали двух мужчин, которые представлялись коллекторами и вымогали деньги у должников. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемые действовали по данной схеме на протяжении полугода.

— В период с марта по сентябрь 2019 года злоумышленники звонили с различных номеров на мобильные телефоны гражданина и его родственников. Представляясь работниками коллекторского агентства, они угрожали физической расправой и требовали возврата денежного долга по кредитному обязательству, — рассказала Волк.

Кроме того, злоумышленники в качестве меры воздействия на своих жертв наносили на стены их домов надписи с оскорблениями.

Во время обысков у подозреваемых нашли электронные базы данных должников микрофинансовых организаций, а также телефоны, баллончики с краской, компьютеры, оргтехнику и листовки. В отношении злоумышленников возбуждено дело по статьям "Вандализм" и "Самоуправство". Оба арестованы.