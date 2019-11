Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину: В гробу он её видал!

Знаменитая телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала реакцию президента США Дональда Трампа на вопрос об Украине.

Представитель Соединённых Штатов при ЕС Гордон Сондланд в рамках процедуры импичмента Трампа заявил, что США и Украина обсуждали бартер между странами: Украина начнёт расследование против сына Джо Байдена, а США за это выделит Незалежной военную и материальную помощь. Однако Трамп от сделки открестился.

— Ну артист! Всячески рекомендую того самого Трампа про ту самую Украину: I want nothing (Я ничего не хочу. — Прим. Лайфа), I want nothing... (семь раз произнёс)... В гробу он её видал! — написала Скабеева в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен довести дело об импичменте до конгресса США, потому что только там, как уверен американский лидер, дело решится в соответствии со всеми конституционными нормами.