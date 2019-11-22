ЦБ отозвал лицензию у "Кредпромбанка"

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Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Кредитную организацию уличили в выводе денежных средств за рубеж и их обналичивании.

Центробанк с 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского "Кредпромбанка". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Согласно данным ЦБ, ярославский банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Кроме того, "Кредпромбанк" представлял в уполномоченный орган недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и проводил сомнительные транзитные операции. В частности, банк уличили в выводе денежных средств за рубеж и их обналичивании.

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского "Эксперт банка".

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