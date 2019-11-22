Во Владивостоке мать выбросила в окно младенца

Жительницу Владивостока подозревают в том, что она выбросила своего новорождённого ребёнка из окна на восьмом этаже. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Рядом с одним из домов обнаружили тело младенца с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти стало падение с 30-метровой высоты (с восьмого этажа). Его 37-летнюю мать подозревают в том, что она намеренно скинула ребёнка.

По факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Матери назначена психолого-психиатрическая экспертиза.