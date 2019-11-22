Пожар произошёл в пятиэтажном доме в Волгодонске, есть жертвы

Огонь вспыхнул около трёх часов ночи и распространился на площади 20 квадратных метров.

Пожар произошёл сегодня ночью в пятиэтажном жилом доме в Волгодонске Ростовской области, есть погибшие. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

— В 02:42 мск в городе Волгодонске, на улице Ленина, 97, произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме на площади 20 кв. м, — уточнили в управлении.

Как стало известно Лайфу, возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже, в результате произошедшего погибли двое мужчин. В тушении принимало участие более 20 спасателей.