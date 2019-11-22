На границе России и Китая задержали двух эфиопов. Они искали лучшей жизни

В Приамурье сотрудники пограничной службы задержали двух граждан Эфиопии, которые пытались незаконно проникнуть на территорию России со стороны КНР. Об этом сообщает портал Amur.Info со ссылкой на ПУ ФСБ России по региону.

— Задержаны два гражданина Эфиопии, оба 1997 года рождения, которые нарушили государственную границу в РФ из Китая в целях поиска лучших условий жизни, — сообщают в ПУ ФСБ РФ.

Отмечено, что у задержанных изъяли паспорта, продукты питания и мобильные телефоны. У обоих молодых людей были диагностированы признаки обморожения (ночью температура воздуха в Приамурье опускалась до –15 градусов).

Незаконным мигрантам оказывают всю нужную медицинскую помощь. По факту случившегося проводится разбирательство, по его итогам будет вынесено процессуальное решение.