ГП: Призывная комиссия знала о склонности к суициду у "благовещенского стрелка"

Утром 14 ноября Засорин пришёл на учёбу с ружьём, прошёл мимо охранника, выгнал из класса преподавателя и открыл огонь по одногруппникам.

Сотрудники призывной комиссии в Благовещенске знали о склонности к самоубийству Даниила Засорина, который устроил стрельбу в Амурском колледже. Об этом сообщил заместитель генпрокурора России Игорь Ткачёв.

— Нет взаимодействия с призывной комиссией. Мальчика выявляли, что у него есть склонности к суицидальным попыткам, но, к сожалению, об этом никуда не сообщалось. Ссылаются на свои ведомственные инструкции, что запрещено разглашать эти данные, — цитирует Ткачёва РИА "Новости".

Замгенпрокурора анонсировал по данному факту проверку работы военных комиссариатов. По его словам, у прокуратуры Амурской области есть претензии к качеству организации обучения и профессиональной подготовки психологов, а также замечания по работе сотрудников ЧОП и органов контроля.

Лайф сообщал, что утром 14 ноября студент колледжа из Благовещенска пришёл на учёбу с ружьём, прошёл мимо охранника, выгнал из класса преподавателя и открыл огонь по ученикам. Два человека, включая самого стрелка, погибли, ещё трое (17, 19 и 20 лет) были ранены. Впоследствии было предъявлено обвинение гендиректору местного ЧОП, которое занималось охраной объекта. Он и охранник арестованы на два месяца.