Аспирант выпал из окна общежития МГУ

Под утро из-за молодого человека вызвали полицию — он кричал из окна: "Помогите! Убивают бандиты!"

Из окна общежития МГУ выпал 32-летний аспирант экономического факультета. Как сообщил Лайфу источник, мужчина упал с седьмого этажа.

Ранним утром в полицию поступило сообщение о том, что молодой человек кричит из окна: "Помогите! Убивают бандиты!" Однако приехавшим на место правоохранителям аспирант дверь не открыл. Когда администратор общежития принесла запасной ключ, перед их глазами открылась странная картина: мужчина бегал по комнате и махал руками. Просьбы успокоиться не подействовали, и в какой-то момент молодой человек выпал из окна.

Как уточнил собеседник Лайфа, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Приехавшая на место скорая констатировала смерть аспиранта в семь часов утра.