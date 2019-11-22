Аспирант выпал из окна общежития МГУ

5440

Фото © VK / МГУ имени М.В. Ломоносова

Под утро из-за молодого человека вызвали полицию — он кричал из окна: "Помогите! Убивают бандиты!"

Из окна общежития МГУ выпал 32-летний аспирант экономического факультета. Как сообщил Лайфу источник, мужчина упал с седьмого этажа.

Ранним утром в полицию поступило сообщение о том, что молодой человек кричит из окна: "Помогите! Убивают бандиты!" Однако приехавшим на место правоохранителям аспирант дверь не открыл. Когда администратор общежития принесла запасной ключ, перед их глазами открылась странная картина: мужчина бегал по комнате и махал руками. Просьбы успокоиться не подействовали, и в какой-то момент молодой человек выпал из окна.

Как уточнил собеседник Лайфа, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Приехавшая на место скорая констатировала смерть аспиранта в семь часов утра.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×