ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации "Вест"

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Расчётной небанковской кредитной организации (РНКО) "Вест" из-за ряда нарушений. Соответствующий приказ от 22 ноября опубликован на сайте регулятора.
Причиной лишения лицензии стали нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, а также неисполнение предписаний Банка России. До момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора в РНКО будет действовать временная администрация. Полномочия исполнительных органов "Веста" приостановлены.
Ранее сегодня Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского "Кредпромбанка".
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