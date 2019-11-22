ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации "Вест"

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

Полномочия управления в РНКО переданы временной администрации, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Расчётной небанковской кредитной организации (РНКО) "Вест" из-за ряда нарушений. Соответствующий приказ от 22 ноября опубликован на сайте регулятора.

Причиной лишения лицензии стали нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, а также неисполнение предписаний Банка России. До момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора в РНКО будет действовать временная администрация. Полномочия исполнительных органов "Веста" приостановлены.

Ранее сегодня Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского "Кредпромбанка".

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