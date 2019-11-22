Учёные назвали причину преждевременного старения мозга

Американские учёные выяснили, что метаболический синдром может стать причиной преждевременного старения мозга у людей после 37 лет. Об этом сообщает MedicalXpress.
Специалисты пояснили, что признаками синдрома являются ожирение, сахарный диабет и гипертония. В своём исследовании они изучили результаты магнитно-резонансной томографии нескольких тысяч мужчин и женщин в возрасте от 37 до 55 лет. Также все они прошли специальный тест на логику.
По полученным данным учёные сделали вывод, что объём мозга людей, страдающих метаболическим синдромом, оказался меньше, чем у других испытуемых. Из-за этого они больше остальных подвержены появлению болезни Альцгеймера и деменции.
Чтобы избежать опасного синдрома и его последствий, эксперты советуют употреблять в пищу преимущественно рыбу, фрукты, овощи и цельное зерно.
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