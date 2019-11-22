Учёные назвали причину преждевременного старения мозга

Специалисты выяснили, что в группу риска попадают люди среднего возраста — от 37 до 55 лет.

Американские учёные выяснили, что метаболический синдром может стать причиной преждевременного старения мозга у людей после 37 лет. Об этом сообщает MedicalXpress.

Специалисты пояснили, что признаками синдрома являются ожирение, сахарный диабет и гипертония. В своём исследовании они изучили результаты магнитно-резонансной томографии нескольких тысяч мужчин и женщин в возрасте от 37 до 55 лет. Также все они прошли специальный тест на логику.

По полученным данным учёные сделали вывод, что объём мозга людей, страдающих метаболическим синдромом, оказался меньше, чем у других испытуемых. Из-за этого они больше остальных подвержены появлению болезни Альцгеймера и деменции.

Чтобы избежать опасного синдрома и его последствий, эксперты советуют употреблять в пищу преимущественно рыбу, фрукты, овощи и цельное зерно.