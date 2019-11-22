Тайский полицейский под видом клиента задержал тренера из России

Мужчина нелегально работал в местном боксёрском зале и преподавал боевые искусства.

Тренер по боксу из России, разыскиваемый на родине по обвинению в грабеже, был задержан в Таиланде. Об этом сообщает местное информационное издание Pattaya One.

Правоохранительные органы получили информацию о том, что в одном из спортивных клубов в районе Джомтьен туристического города Паттайя незаконно работает иностранец. Офицер полиции был отправлен под прикрытием на одно из занятий, которые, как утверждается, преподавал россиянин. После этого мужчина был задержан.

По уточнённым данным полиции, 41-летний россиянин проник в страну незаконно, скрывался от миграционной службы в течение четырёх лет и работал без разрешения.

Как отмечает издание, задержанный отрицает все обвинения.

Ранее Лайф писал, что в Таиланде задержали россиянина с просроченной на семь лет визой.