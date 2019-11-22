Названы сроки и место испытаний ракеты "Циркон"

Учебные пуски перспективной российской гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" будут проводиться на морском полигоне Северного флота до конца 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
— Пуск "Циркона" предполагается выполнить из акватории Белого моря до конца года. Конкретная дата будет назначена по мере готовности материальной части, — уточнил собеседник агентства.
На данном этапе идёт подготовка специального стенда на базе понтона, с которого будет произведён пуск новейшей ракеты. В НПО машиностроения, которое ведёт разработку "Циркона", данную информацию пока не комментировали.
Ранее Лайф писал, что новая ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 Махов, вооружать ею будут надводные и подводные корабли. Дальность её полёта составит более тысячи километров. В США уже признали слабость системы ПРО перед российскими "Цирконами".
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