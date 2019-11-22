Милонов просит приравнять зависимость от гаджетов к психическому расстройству

Парламентарий полагает, что нужно предлагать родителям помощь в избавлении детей от этой патологии.

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов призвал приравнять зависимость от смартфонов к психическому расстройству, а также всячески помогать родителям подростков, у которых была диагностирована такая зависимость. Об этом парламентарий сообщил агентству "Москва".

— Я согласен, что смартфонозависимость должна быть выделена как психическое расстройство. Она должна диагностироваться, и если она выявляется, особенно у тех, кто формируется как личность (у подростков), то нужно предлагать родителям помощь в избавлении детей от этой патологии, которая ничуть не лучше других. То, что эта патология связана с модным девайсом, не делает эту патологию хорошей, — сказал парламентарий.

По мнению Милонова, важно донести до граждан, что зависимость от смартфона нездоровая и является патологией, которая требует помощи со стороны.

— Люди сами не осознают, что они всё время в смартфоне, и им кажется, что это иллюзия нахождения в информационном поле, но на самом деле это не так. Это так же, как употребление наркотиков или водки: создаёт иллюзию, что ты в творческом порыве, а на самом деле — нет, — резюмировал депутат.

Депрессия и слепота. Какие болезни провоцируют смартфоны