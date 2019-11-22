Путин поздравил Николая Добронравова с днём рождения

Президент России Владимир Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 91-летием и пожелал доброго здоровья, благополучия и успехов. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что в написанных Добронравовым строках нашли отражение яркие, незабываемые страницы российской истории, а также подвиги и трудовые свершения современников.
— Положенные на прекрасную музыку Александры Николаевны Пахмутовой, других композиторов, они рождают в сердцах людей самые светлые чувства — веру в высокое предназначение человека, в бескорыстную дружбу и любовь, гордость за Родину, — добавил президент.
Ранее сообщалось, что Путин вручил композитору Александре Пахмутовой высшую государственную награду — орден Андрея Первозванного. На церемонии президент отметил, что совместное творчество Пахмутовой и Добронравова согревает душу.
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