Украина выбилась в лидеры мирового антирейтинга по числу жертв от мин

Большинство погибших — мирные жители, среди которых больше половины — малолетние дети.

В течение 2018 года от наземных мин и взрывных устройств на Украине погибли или получили ранения 325 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на доклад Landmine Monitor 2019, представленный в Мюнхене международной неправительственной организацией инвалидов Handicap International.

— На данный момент площадь заминированных территорий на Украине оценивается более чем в семь тысяч квадратных километров. Украина также входит в список стран с самым высоким количеством жертв и пострадавших от мин, утверждают эксперты, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина оказалась на пятом месте этого антирейтинга.

Наибольшее количество погибших и раненых зафиксировано в результате "вооружённых конфликтов и масштабного насилия" в Афганистане — там в результате разрывов мин и взрывных устройств погибло 2234 человека. Также в "лидеры" попали Мали, Сирия, Нигерия и Мьянма.