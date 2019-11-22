Главу подмосковного Чехова задержали за мошенничество на 7,3 млн рублей

На допросе обвиняемая призналась в содеянном. Её проверят на причастность к совершению других подобных преступлений.

Главу подмосковного Чехова Марину Кононову задержали по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Московской области.

— ... задержана глава г.о. Чехов. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, с использованием служебного положения, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По информации следствия, из-за действий чиновницы из муниципальной собственности было незаконно выведено здание площадью 330 квадратных метров и кадастровой стоимостью более 7,3 миллиона рублей.

По материалам ФСБ России и подмосковного главка МВД возбуждено уголовное дело. На допросе обвиняемая призналась в содеянном. Сегодня женщине изберут меру пресечения. Она также будет проверяться на причастность к совершению других подобных преступлений.