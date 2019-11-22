Многодетной семье из ХМАО отказали в пособии из-за 14 рублей. Недостаточно бедны

Мать троих детей возмущена, что в учреждении не посчитали нужным разобраться в ситуации.

Многодетную семью из Нижневартовска, ХМАО, не признали малоимущей и отказали в пособии из-за 14 рублей 48 копеек. О случившемся рассказала мать троих детей, прикрепив соответствующий документ.

— Среднедушевой доход вашей семьи составляет 15 808,28 рубля, тогда как величина прожиточного минимума, установленного на душу населения по основным социально-демографическим группам, на момент обращения составляет 15 793,80 рубля, — гласит документ.

Многодетная мать возмущена подобным решением, поскольку чиновники даже не пытаются разобраться в каждом отдельном случае и просто "штампуют отказы".

— То есть мы с мужем и наши трое детей переедаем на целых 14 рублей. Неужели нашей соцзащите настолько наплевать на социальное положение общественности? — задаётся женщина вопросом.

Портал URA.ru обратился в центр социальных выплат Нижневартовска за комментарием. В учреждении заверили, что в данном случае нарушений нет и соцслужба действовала согласно законодательству. Якобы "нельзя просто взять и не учесть хоть рубль, хоть тысячу".

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