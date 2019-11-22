Турция захватила в Сирии организатора терактов в России

По данным Анкары, злоумышленник создал целую сеть смертников, а также вербовал новых сторонников в Сети.

Турецкие военные задержали в Сирии боевика ИГИЛ*, который является организатором терактов в России и Германии. По версии МВД Турции, мужчина готовил боевиков через интернет.

— Мы захватили в сирийском Аазазе одного из главных террористов ИГИЛ по имени Джихад ад-Дин аль-Насир Убейде, он из высшего руководства группировки, по кличке Юсуф Худа, — цитирует главу МВД Турции Сулеймана Сойлу газета Hurriyet.

По словам министра, задержанный создал сеть смертников, готовил теракты и убийства с помощью ядов. Своих подопечных он, согласно данным турецкого МВД, готовил в том числе по интернету, там же вербовал будущих смертников. Сойлу добавил, что задержанный является организатором терактов в России в 2018 году, а также в немецком Гамбурге.

А накануне стало известно, что на Украине задержали 30-летнего россиянина, который находится в международном розыске из-за причастности к деятельности ИГИЛ.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.