Сильный ветер сорвал крышу со школы в Крыму

В результате инцидента никто не пострадал, но учебный процесс приостановлен до 25 ноября.

Сильный ветер сорвал часть крыши с городской школы № 7 в Джанкое на севере полуострова Крым. Об этом рассказал глава городской администрации Эдуард Селиванов на своей странице в ВК.

ЧП произошло поздно вечером 21 ноября. Перед этим в республике объявили штормовое предупреждение в связи с сильным ветром.

— Вчера в результате северо-восточного ветра с порывами 15–20 м/с произошло падение дерева по улице Крымской, 14, а также срыв крыши с основного учебного корпуса МОУ "Средняя школа–детский сад № 7 имени М.Октябрьской", — говорится в сообщении главы города.

Сейчас устанавливается причинённый ущерб и организуются восстановительные работы. В результате инцидента никто не пострадал. Учебный процесс приостановлен до 25 ноября.

В городе создана рабочая комиссия, которая займётся ликвидацией последствий и восстановлением кровли.