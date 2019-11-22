Центробанк выявил мошенническую схему при получении кредитов

Людей убеждали, что им одобрен заём, после этого клиентам предлагалось оформить договор страхования жизни.

Центральный банк России выявил мошенническую схему с использованием договора страхования жизни при оформлении кредита в банке. Об этом пишет "Коммерсант".

— Не так давно выявили случай, когда компания позиционировала себя как посредник между гражданами и кредитными организациями по предоставлению займов. Людей убеждали, что им одобрен кредит, после этого клиентам предлагалось оформить договор страхования жизни как гарантию получения этого кредита в банке. Соответственно, после заключения "договора страхования" и получения денег от клиентов все отношения с ними прекращались, — приводит издание слова главы Департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха.

По словам специалиста, в рамках схемы банк даже не получал заявки на подобный кредит.

Лях отметил, что счёт пострадавшим от этой мошеннической схемы "идёт на сотни и тысячи", при этом большинство жертв являются жителями Сибири. Правоохранительные органы приняли оперативные меры по данному случаю.

Ранее сообщалось, что Банк России продолжит штрафовать Сбербанк, пока он не подключится к системе быстрых платежей.