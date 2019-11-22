В Подмосковье двое подростков на "Жигулях" сбили полицейского во время погони

В подмосковном городе Электросталь двое подростков на "Жигулях" сбили полицейского, пытаясь уйти от погони. Как сообщает ГСУ СК России по Московской области, инцидент произошёл 19 ноября.
Несовершеннолетние нарушители не реагировали на требования сотрудников ГИБДД остановиться. Проигнорировали ребята и патрульного, который попытался перекрыть им дорогу собственным телом.
— Двое подростков 17 и 16 лет, уходя от погони сотрудников ГИБДД на автомобиле ВАЗ-2105, совершили наезд на полицейского, который пытался пресечь попытку ухода правонарушителей от преследования, — уточнили в следственном управлении.
По факту случившегося организована проверка. Сейчас следователи устанавливают степень тяжести вреда здоровью, причинённого полицейскому.
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