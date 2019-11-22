Две москвички хотели слетать на Бали, но вместо этого остались без денег

"Продавец" взял с потерпевших необходимую сумму за авиабилеты, после чего пропал.

Столичные полицейские проверят информацию о хищении средств у двух женщин под видом продажи авиабилетов. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В четверг, 21 ноября, в отдел внутренних дел по Тверскому району обратилась женщина 1991 года рождения. Она рассказала, что вместе с подругой решила улететь на новогодние праздники на индонезийский остров Бали.

В середине ноября женщина перевела своей подруге 45 тысяч рублей — часть оплаты авиаперелёта из Москвы на Бали и обратно. После составления договора об оказании услуг жительницы столицы сделали перевод на карту продавца билетов в размере 90 тысяч рублей. Однако после этого мужчина перестал выходить на связь и заблокировал контакты покупательниц.

В МВД РФ инициировали проверку по данному делу. Все детали и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее Лайф писал, что в России на 417% возросло число случаев мошенничества с платёжными картами.