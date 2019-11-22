Адвокаты Гагариной потребовали у Кормухиной забрать иск из-за песни Цоя

Сторона Кормухиной отметила недоброжелательное и даже агрессивное поведение их оппонентов.

Адвокаты Полины Гагариной потребовали у Ольги Кормухиной забрать иск о нарушении авторских прав на кавер-версию песни "Кукушка". Победительница проекта "Фабрика звёзд — 2" не считает его обоснованным.

— Со мной встречались представители Полины Гагариной. Это была их инициатива, они попросили встречи. Тем не менее на встрече мне сказали: "Отказывайтесь от иска", — рассказала Лайфу адвокат Кормухиной Валерия Рытвина.

Юрист также отметила недоброжелательное и даже агрессивное поведение защиты Гагариной. В свою очередь адвокат певицы заявила, что её доверительница не нарушала никаких прав Кормухиной. Она назвала иск необоснованным.

Как ранее писал Лайф, поводом для тяжбы между двумя представительницами российского шоу-бизнеса стала аранжировка кавера на песню Виктора Цоя "Кукушка". Кормухина утверждает, что записала свою версию в 2011 году, а спустя четыре года в качестве саундтрека к фильму "Битва за Севастополь" появилась песня Гагариной с почти такой же аранжировкой. Слушания должны были начаться сегодня, но по просьбе стороны Гагариной Тверской суд Москвы перенёс заседание на 18 декабря.