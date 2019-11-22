В Генпрокуратуре назвали ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман заявил, что Минздрав России, вводя новые правила медицинского освидетельствования водителей, совершил ошибку и она будет исправлена. Его слова приводит РИА "Новости".

— Видимо, Минздрав нашёл такой способ решения вопроса и совершил ошибку, которая будет исправлена, — отметил Буксман.

Он напомнил, что водительские удостоверения зачастую выдаются людям, состоящим на учёте как алкоголики или наркоманы.

— По нашим заявлениям лишены права вождения более 80 тыс. человек. Есть проблема, что органы ГИБДД не обладают полнотой информации о состоящих на учёте лицах. Есть положение о том, что данные о состоящих на учёте алкоголиках и наркоманах не передаются в МВД, и они не знают, что лицо, претендующее на получение водительского удостоверения, состоит на учёте. И мы об этом в своё время информировали и Минздрав, и МВД, и Правительство РФ, чтобы эту проблему решить комплексно и раз и навсегда, — заключил замгенпрокурора.

Напомним, Минздрав намеревался с сегодняшнего дня внести изменения в порядок обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объём исследований. Это вызвало ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения медкомиссии привёл к гигантским очередям в диспансерах. Президент РФ Владимир Путин назвал новые правила чушью, и Минздрав "с учётом обеспокоенности граждан" решил отложить вступление в силу нового порядка медосмотра.