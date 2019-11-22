"Мисс Белоруссия" назвала ложью сообщения о её связи с Лукашенко

3288

Фото © Николай Петров / БелТА/ТАСС

"Мисс Белоруссия — 2018" Мария Василевич, ранее избранная депутатом, назвала ложью появившееся в СМИ сообщение о её "романтической связи" с президентом страны Александром Лукашенко.

— Для высоких рейтингов, для формирования угодного для кого-то общественного мнения, журналисты освещают ситуацию, как того требуют поставленные перед ними задачи. Можем ли мы после этого называть их журналистами? Откуда тогда нам узнать правду? И кому нам доверять, если даже известное мировое издание позволяет себе публиковать лживые факты, — написала в Instagram Василевич.

Ранее The Times опубликовала статью про самого молодого депутата Белоруссии, которым стала 22-летняя победительница конкурса красоты Мария Василевич. Британское издание не только отметило, что есть вероятность фальсификации выборов, но и заявило, что между "Мисс Белоруссия" и президентом Александром Лукашенко "романтическая связь".

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×