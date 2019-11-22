ФСБ задержала 9 боевиков, создававших закрытые сети сторонников в регионах

В Москве, Татарстане и Тюменской области задержаны девять боевиков из группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Двое главарей и семь членов организации создавали закрытые сети сторонников в регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

— Указанными лицами велась целенаправленная работа по формированию в регионах России сетевых закрытых структур международной террористической организации, решались задачи, связанные с финансовым обеспечением противоправной деятельности, — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, боевики в ходе собраний распространяли террористическую идеологию и вербовали местных жителей. При задержании у них нашли большое количество запрещённых в России пропагандистских материалов, средств связи, электронных носителей информации.

Возбуждены уголовные дела.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.