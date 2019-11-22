Машину губернатора Белгородской области оштрафовали за парковку у администрации

Автомобиль губернатора Белгородской области Евгения Савченко оштрафовали за неправильную парковку у здания администрации города. Об этом сообщает телеграм-канал "Белгород № 1".

По данным портала, в начале октября этого года неизвестный прохожий сфотографировал машину губернатора, которая была припаркована прямо на "зебре". По данному факту мужчина направил жалобу в ГИБДД.

При этом спустя полтора месяца житель Белгородской области получил ответ от Госавтоинспекции. В сообщении ГИБДД указывалось, что указанная в обращении жалоба "нашла своё объективное подтверждение".

В результате водителя губернатора Савченко оштрафовали на одну тысячу рублей по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств".

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