В Кремле подтвердили дату и время большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдёт 19 декабря. Об этом официально сообщили в Кремле.

— 19 декабря 2019 года в 12:00 по московскому времени состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации Президента РФ начал принимать заявки журналистов на участие в мероприятии.

Предыдущая большая пресс-конференция российского лидера состоялась 20 декабря. Она продлилась 3 часа 44 минуты.