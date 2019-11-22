Роспотребнадзор заверил в отсутствии угрозы из-за взрыва в Южно-Китайском море

Служба усилила мониторинг радиационной обстановки на приграничных территориях в связи с инцидентом.

Роспотребнадзор заверил в отсутствии угрозы негативного воздействия на граждан РФ в связи с сообщениями СМИ о взрыве в Южно-Китайском море. Официальный комментарий опубликован на сайте ведомства.

— Угроза негативного воздействия на население РФ отсутствует. Ситуация остаётся на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, — говорится в коммюнике.

Ранее Hal Turner Radio Show сообщило о "подводном ядерном взрыве" в Южно-Китайском море, где несут службу подводные лодки ВМС США. По данным издания, его мощность составила от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Официального подтверждения данная информация пока не получила.