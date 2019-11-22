Диетолог рассказала, из-за чего люди набирают вес при отказе от курения

В этот период экс-курильщики пытаются компенсировать нехватку возбуждения зон мозга от никотина.

Люди набирают вес после отказа от курения в том случае, если не справились с синдромом отмены. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на врача-диетолога, члена Ассоциации диетологов и нутрициологов Марину Макишу.

По её словам, когда человек бросает курить, у него начинается синдром отмены. И как раз в этот период люди пытаются компенсировать нехватку возбуждения зон мозга от никотина. Как правило, сами того не замечая, люди начинают увлекаться сладкой и жирной пищей и, как следствие, набирают вес.

В свою очередь те, кто бросает курить и одновременно с этим придерживается правильного питания, вес не набирают.

Диетолог добавила, что синдром отмены после полного отказа от курения продолжается около двух-трёх недель. Именно в это время важно соблюдать правильный режим питания, отдавать предпочтение фруктам и зелёным овощам, а также не переедать.

Ранее Лайф писал, что, по мнению учёных, многократные попытки бросить курить увеличивают шанс рецидива.